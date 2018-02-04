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Başbakan Yıldırım Hatay'da harekat merkezinde

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Hatay'a gitti. Zeytin Dalı harekatı ile ilgili harekat merkezinde bilgi alan Yıldırım, kentte Kilis şehidi Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın cenaze törenine katıldı

Başbakan Yıldırım Hatay'da harekat merkezinde
Başbakan  Binali Yıldırım, sıcak bölgede.  Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili harekat merkezinden bilgi alan Yıldırım daha sonra .Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine dün atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27), Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki cenaze törenine katıldı.  

Başbakan Yıldırım, bekar olan şehidin annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram'a başsağlığı diledi. 4 kardeşi olan şehidin erkek kardeşi parkasını, bir kız kardeşi de askeri tören üniformasını giyerek törene katıldı. Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında omuzlarda taşınan şehidin cenazesi Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi. Yıldırım'ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.


ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU 

Başbakan Yıldırım, daha sonra Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör  örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında 22 Ocak'ta şehit olan  TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki babaevine geçip taziyelerini iletti. 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI 

Başbakan Yıldırım'ın Hatay ziyareti öncesi ve sırasında havadan ve karadan geniş güvenlik önlemi alındı.

HAREKAT MERKEZİNDE BİLGİ ALDI 

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı harekatının sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Harekat Merkezi'nde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi aldı. 

AA


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