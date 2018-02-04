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Başbakan Yıldırım Hatay'da şehit cenazesine katıldı

Suriye’nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis’e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı

04 Şubat 2018, Pazar 15:38
Başbakan Yıldırım Hatay'da şehit cenazesine katıldı
Teröristlerce Suriye’den atılan roketin Kilis’e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit olmuştu. 25 yaşındaki şehit için Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hacı Meryem İçcan Mezarlık Kompleksi’nde bulunan camide cenaze namazı kılındı.



6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Bayram’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Kırıkhan Şehitliği’ne defnedildi.

Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım da katılırken, cenaze töreninde şehidin kardeşlerinin ağabeylerinin şapka ve montunu giydiği görüldü.



Cenaze töreninin yapılacağı yerde geniş güvenlik önlemleri alındı.



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