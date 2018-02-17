Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü

Miçotakis ile de görüştü

Gizem Yetil

Başbakan Binali Yıldırım,ile görüştü.’nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli’nde basına kapalı gerçekleştirilen Yıldırım ile İbadi görüşmesi, yaklaşık 40 dakika sürdü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.Uluslararasıkapsamında Yunanistan’ın’i kabul etti. Bu görüşme de 45 dakika sürdü.