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Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü

Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi   

Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi  ile görüştü. 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli’nde basına kapalı gerçekleştirilen Yıldırım ile İbadi görüşmesi,  yaklaşık 40 dakika sürdü.          

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.    
 

Miçotakis ile de görüştü


Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Yunanistan’ın Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Miçotakis’i kabul etti. Bu görüşme de 45 dakika sürdü.


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