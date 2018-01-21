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Başbakan Yıldırım’ın yakın korumasına acı haber

Bitlis’in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz’ün İzmir’deki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babası Özer Öz’ün ise Başbakan Binali Yıldırım’ın uzun yıllardır yakın koruması olduğu öğrenildi

21 Ocak 2018, Pazar 19:09
Başbakan Yıldırım’ın yakın korumasına acı haber
Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli personeller, Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda düşen çığın altında kaldı.


ŞEHİDİMİZİN ACI HABERİ EVİNE ULAŞTI


12 askerimizin yaralandığı olayda 5 askerimiz de şehit oldu. Olayda şehit olan askerlerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz’ün İzmir’deki evine acı haber ulaştı.

Öz’ün Karşıyaka’daki baba ocağında yas hakim olurken, şehidin babası Özer Öz’ün Başbakan Binali Yıldırım’ın uzun yıllardır yakın koruması olduğu öğrenildi.

(İHA)

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