İşte Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

- Bugünlerde Türkiye ekonomisine yönelik yalan yanlış iddialarla vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bunların değirmenine su taşımaya çalışanlar var.

- Ama şunu herkes bilsin. 2008’de, 2009’da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye’yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD’de meydana gelen olayların bizim ekonomimiz de etkilediği malum. Ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerinde. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir.

- Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız.

Hükümetimiz aldığı tedbirlerle reformlarla Türkiye büyüme yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor.



