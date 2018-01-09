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Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan 3 Türk'ün yakınlarını kabul etti

Başbakan Yıldırım, Libya'da 3 Kasım 2017'de kaçırılan üç Türk vatandaşının yakınlarını kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan 3 Türk'ün yakınlarını kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Libya'da 3 Kasım 2017'de kaçırılan üç Türk vatandaşının yakınlarını kabul etti.

Yıldırım'ın TBMM'deki makamında, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Libya'nın Ubari Belediyesi yetkililerince, 3 Kasım 2017'de, silahlı bir grup tarafından bir Türk şirketinin çalışanı üç Türk ile bir Alman vatandaşının kaçırıldığı bildirilmişti.

Başbakan Yıldırım, 14 Aralık 2017'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelerek konuyu değerlendirmişti.

Yıldırım, görüşmede, Libya makamlarından kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla gayretlerin artırılması ricasında bulunmuştu.

Serrac da kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için her türlü çabanın gösterildiğini belirtmişti.

AA


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