Başbakan Yıldırım mehteran ve güllerle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Isparta’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı miting konuşması sonrasında Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın tarafından belediye önünde karşılanan Başbakan Yıldırım için mehteran gösterileri sunuldu. Belediye önünde Isparta Belediyesi Zabıtasının tören mangasını selamlayan Başbakan Yıldırım, daha sonra makama geçti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Yıldırım, belediye başkanlığı makamında üzeri güllerle bezenmiş masa ve sehpalarla karşılandı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından başkanlık makamında ağırlanan Başbakan Yıldırım, burada bir süre belediye meclis üyeleri ve beraberindekilerle sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafları çektirdi.

ISPARTA (İHA)







