Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek



YILDIRIM'IN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Haber Merkezi

Alman Hükümet Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Şubat perşembe günüve Yıldırım'ın yerel saat ile 16.00'da bir araya geleceklerini ve ardından düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını ifade etti.Berlin'deki görüşmenin ardından Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin diğer ülke temsilcileriyle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunması öngörülüyor.AA