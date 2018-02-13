Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert
, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Şubat perşembe günü Merkel
ve Yıldırım'ın yerel saat ile 16.00'da bir araya geleceklerini ve ardından düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını ifade etti.
YILDIRIM'IN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR
Berlin'deki görüşmenin ardından Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek Başbakan Yıldırım
'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.
Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin diğer ülke temsilcileriyle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunması öngörülüyor.
AA
Haber Merkezi