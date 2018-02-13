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Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın, 15 Şubat'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya geleceği bildirildi

Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Şubat perşembe günü Merkel ve Yıldırım'ın yerel saat ile 16.00'da bir araya geleceklerini ve ardından düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını ifade etti.


YILDIRIM'IN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR


Berlin'deki görüşmenin ardından Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek Başbakan Yıldırım'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin diğer ülke temsilcileriyle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunması öngörülüyor. 

AA


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