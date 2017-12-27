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Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Selman'ı kabul etti

28 Aralık 2017, Perşembe 00:23
Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüştü.

Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.

BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ


Yıldırım, Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa ama oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Ülkeye ilk gelişinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kendisini kabul ettiğini, daha sonra Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldiğini belirten Yıldırım, Selman ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bu görüşmelerde iki konu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Yıldırım, bunlardan ilkinin bölgesel konular olduğunu bildirdi. Irak, Suriye, Filistin, İsrail meselesi, Yemen'de devam eden iç savaş, karışıklıklar ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra bütün bölgeyle ilgili durumları ele aldıklarını ve değerledirdiklerini belirten Yıldırım, bu konulardaki çözüm yollarını, yapılması gerekenleri konuştuklarını anlattı.


PRENS SELMAN TÜRKİYE'YE GELECEK


Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"İkili ilişkilerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, hangi alanlarda iş birliği fırsatlarımız var, bunları da enine boyuna ele aldık. Özellikle ikili ticaretimizin daha da geliştirilmesi, savunma sanayinde müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldık. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 90 düzeyinde konulara bakışımız, çözüm yolları bakımından bir ortak bakış açımız var. Tabii ki yüzde 100 olması söz konusu değil, ufak tefek de olsa bu anlaşmazlık değil ama çözüm noktasında farklı düşüncelere sahip olduğumuz konular da var. Bunları da samimi ve dürüst bir şekilde değerlendirdik. Suudi Arabistan-Türkiye, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir."

"İnşallah bu ziyaretimiz verimli sonuçları ortaya koyacak." diyen Yıldırım, yakın zamanda Veliaht Prens Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Yıldırım, karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklaması esnasında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal da yer aldı.

AA
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