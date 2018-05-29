Başbakan Yıldırım: Terör neredeyse gideriz, yerinde yok ederiz

Başbakan Binali Yıldırım iftarda Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerle bir araya geldi.

'TERÖR NEREDEYSE YOK EDERİZ'

Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada,"Karşımızdakinin kim olduğunun önemi yok. Ülkemize, milletimize herhangi bir tehdit vaki olduğunda biliyoruz ki 7'den 70'e bu ülkenin evlatları, ülkemizi korumaya ve alçaklara gereken dersi vermeye hazırdır. Şunu dost ve düşman herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, milletimizin huzuru, topraklarımızın bütünlüğü mevzu bahis olunca bizim için Fırat'ın doğusu olmuş batısı olmuş hiç fark etmez. Terör neredeyse gideriz, yerinde yok ederiz." ifadelerini kullandı.

AA



