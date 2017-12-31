Başbakan Yıldırım: Türk komandosu güven ve barışın teminatıdır

ERDOĞAN TELEFONLA ASKERLERE SESLENDİ

Mehmet Nuri Turan

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Türk ordusu, mazlumların ordusudur. Türk ordusu, 'Vefalı Türk geldi yine, selam Türkün bayrağına' demeyi bekleyen insanların umududur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun, huzurun, güvenin, barışın, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır. El-Bab'da, Fırat Kalkanı operasyonunda yazdığı destanı, cümle alem gördü." dedi.Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, askerlere hitaben telefondan hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Silahlı Kuvvetlerimiz gerek elde ettiği teknolojik imkanlarla, gerekse sizdeki bu güçlü imanla, inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu olmanın da her türlü uygulamalarıyla destanını yazacaktır."AA