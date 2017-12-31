15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Başbakan Yıldırım: Türk komandosu güven ve barışın teminatıdır

Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti

Başbakan Yıldırım: Türk komandosu güven ve barışın teminatıdır
Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Türk ordusu, mazlumların ordusudur. Türk ordusu, 'Vefalı Türk geldi yine, selam Türkün bayrağına' demeyi bekleyen insanların umududur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun, huzurun, güvenin, barışın, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır. El-Bab'da, Fırat Kalkanı operasyonunda yazdığı destanı, cümle alem gördü." dedi.

ERDOĞAN TELEFONLA ASKERLERE SESLENDİ


Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, askerlere hitaben telefondan hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz gerek elde ettiği teknolojik imkanlarla, gerekse sizdeki bu güçlü imanla, inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu olmanın da her türlü uygulamalarıyla destanını yazacaktır." 

AA
İstiklal Caddesi'nde taciz iddiası

İstiklal Caddesi'nde taciz iddiası
Kangallar ilk kez yılbaşı devriyesinde

Kangallar ilk kez yılbaşı devriyesinde
Son dakika! WhatsApp çöktü mü?

Son dakika! WhatsApp çöktü mü?

2018’e saatler kala Uludağ’da teleferik izdihamı

2018’e saatler kala Uludağ’da teleferik izdihamı
200 araçlık konvoyla karşılandı

200 araçlık konvoyla karşılandı
Diyarbakırlı çocukların yüzlerini güldürdüler

Diyarbakırlı çocukların yüzlerini güldürdüler
Yeni yıla girerken İstanbul'da trafik durumu

Yeni yıla girerken İstanbul'da trafik durumu

Bodrum’da yılın son gününde güneşin tadını çıkardılar

Bodrum’da yılın son gününde güneşin tadını çıkardılar
Çin 2018’e girdi

Çin 2018’e girdi
746 yıllık tarihi eserin kilden minyatürü yapılıyor

746 yıllık tarihi eserin kilden minyatürü yapılıyor
Taksim’de polis kuş uçurtmuyor

Taksim’de polis kuş uçurtmuyor