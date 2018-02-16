Başbakan Yıldırım ve Merkel'den Deniz Yücel açıklaması

Son Dakika... Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı



BAŞBAKAN DÜN 'HER DURUŞMA BİR UMUTTUR' DEMİŞTİ

Serap Belovacıklı

, "Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak." dedi.Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda Yıldırım, "Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız." diye konuştu.de "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnuinşyet duydum" şeklinde konuştu.Berlin'de Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Berlin'deki Başbakanlık konutunda bir araya gelmişti. Merkel, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in bir yıldır tutuklu olmasına rağmen hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlanmamasına tepki göstererek "Hukuk devleti ilkelerine sadık kalınmalı" dedi."Umuyorum ki hukuk devleti kuralları içinde gerek yapılacaktır" ifadesini kullanan Başbakan Yıldırım ise "Her duruşma bir umuttur. Duruşma yapılırsa bir umut doğabilir" açıklamasında bulunmuştu.