Kudüs protestolarında hayatını kaybeden 43 kişiye ilişkin," Amerika maalesef sivilleri katleden İsrail'in yanında fütürsuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak böyle bir katliamın gerçekleştirilmesini , Türkiye, İslam alemi, İnsanlık olarak kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'ALÇAK BİR KATLİAMDIR'

ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve açılışı protesto eden Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili, "Bu alçak bir katliamdır, Türkiye olarak bu kararı şiddetle kınıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz" dedi.





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43 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 43 Filistinliyi şehit etmiş, 448’i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaralamıştı.





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