Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Hasina, el-Osmani ve Abbasi ile telefonla görüştü.

Görüşmede üç liderin ramazan ayını kutlayan Başbakan Yıldırım, üç lideri Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar bağlamında cuma günü İstanbul’da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

Üç liderin de zirveye ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt verdikleri, Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Başbakan Yıldırım'ın, ayrıca bugün Irak, Katar ve Cezayirli mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

AA