Başbakan Yıldırım: Mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur

'TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR'

Yıldırım ayrıca. 'Türkiye serbest ekonomi uygulayan bir ülke. Bu durumun değişmesi söz konusu değildir. Serbest piyasa ekonomisi devam edecektir. Akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir. Mali politikalarda zerre kadar sapma söz konusu değildir” dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında kurdaki son durama ilişkin, "Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir." dedi.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda Merkez Bankası'nın GLP borç verme faiz oranını 300 bazpuan artışla yüzde 16.5'e yükseltmesinin ardından dolar 4.57 liraya, euro 5.35 liraya, sterlin 6.10 liraya kadar geriledi.





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