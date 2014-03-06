Ergenekon Davası'ndan ömür boyu hapis cezası alan Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer Silivri Cezaevi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi gün içinde, Başbuğ'un başvurusu üzerine "kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin hak ihlaline" oybirliğiyle karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ hakkında verdiği kararın, Resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Resmi gazetede yayımlanacak olan Başbuğ ile ilgili karar, mahkemye sunulacak. İlker Başbuğ'un avukatı İlkaz Sezer şunları söyledi: "Karar metnin resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandıktan sonra İstanbul 13. Ağır ceza Mahkemesinin bir karar vermesi bekleniyor. O da olmazsa yerel bir mahkemenin karar vermesini bekleyeceğiz. Bu da en geç yarın olur. Ama bu gece tahliye olmaz. 26 aydır özgürlüğünden mahrum bırakılan birinden bahsediyoruz. Yani Başbuğ'un yarın tahliye olması bekleniyor.



"GEREKÇELİ KARAR YAZILDIĞI KADARIYLA YARGITAY'A GÖNDERİLMESİ GEREKİR"



Başbuğ Ergenekon davasında gerekçeli karar hazırlanmadığı için hapiste olduğunu ve bunun hak ihlali olduğunu belirtmiş bu yüzden Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme oy birliği ile aldığı kararda Başbuğ'a hak vermiş, mahkemeye kararı açıkla demişti. Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer "Yarın gerekçeli karar hazırlandığında nasıl bir prosedür uygulanacak?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Eğer yarın böyle bir gerekçeli karar bizlere tebliğ edilirse onu da değerlendiririz. Ancak bu hak ihlalini ortadan kaldırmaz. İlk günden beri burada hak ihlalleri burada herkese karşı yapıldı. Masum insanlar burada aylardır, yıllardır tutuklu olarak cezaevlerinde şu arkamızda bulunan cezaevinde adeta esir vaziyette tutuklu bulunuyorlar, tutuluyorlar" diye konuştu. Davanın gerekçeli kararının yazıldığı kadarıyla Yargıtay'a gönderilmesi gerektiğini söyleyen Sezer, "Gerekçeli kararın dosyaya konulması gerekiyor. Ben burada verilecek olan gerekçeli kararın da hukuken ki diye konuştu.



"DOSYANIN İSTANBUL NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN KARARA BAĞLANMASI GEREKİR"



"Bir belirsizlik mi var?" şeklindeki soru üzerine Sezer, "Hayır belirsizlik yok. Kanun çok açık. Diyor ki, 'Kaldırılan mahkemelerde dosyaların devir işlemleri yapılıncaya kadar o yer mahkemeleri ve hakimleri yetkilidir' diyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Resmi Gazetede bu kanunun yayınlanmasıyla yürürlükten kaldırıldı mı? Bir karar verilmemişse o zaman İstanbul Mahkemleri ve hakimleri yetkilidir. Ve İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesini işaret eder. Onun bir karar vermesini bekleriz. Ama hemen derhal bir karar vermesini bekleriz. Çünkü ortada Anayasa Mahkemesi'nin tespit ettiği bir ihlal vardır. Bu ihlalin şu ya da bu şekilde devam ettirilmesi hukuken mümkün değil. Şu an itibariyle bu dosyanın İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanması gerekir. Eğer bu mahkeme yetkili olmadığına hükmediyorsa o zaman derhal İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermeli, ve Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi bu ihlali daha fazla uzatmadan kararını vermeli" şeklinde konuştu.