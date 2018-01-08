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'Başdanışmanlık' unvanı Fatih Gürsul'un cezasında artırım sebebi oldu

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul’un da bulunduğu 10 sanığa verdiği cezanın gerekçeli kararını açıkladı

'Başdanışmanlık' unvanı Fatih Gürsul'un cezasında artırım sebebi oldu
FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik yapılanmasıyla ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında, "Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmış olması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada artırım yapılmasında dikkate alınmıştır" denildi.
 

GÜRSUL'A 10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ


21 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, sanıkların Bylock’a erişim sağladıkları anlatıldı. Fatih Gürsul’un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez "ByLock"a erişim sağladığı belirtildi. Gerekçeli kararda, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gürsul hakkında şu ifadelere yer erildi:

"Bu durum karşısında ve Yargıtay’ın gerek ilk derece mahkemesi olarak gerekse temyiz mercii olarak verdiği ve ByLock programının kullanılmasını FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin ve yeterli delil sayan kararları nazara alınarak sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkememizde kanaat oluşmuş ve TCK’nun 314/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışma ile ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve bu amaç doğrultusunda silahsız sivil insanları öldürmeyi dahi göze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak maddede öngörülen cezanın asgari haddinden ayrılarak temel ceza tayin edilmiştir. Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada artırım yapılmasında dikkate alınmıştır."

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA)


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