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Basel-Manchester City maçı özeti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, Basel'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. İlkay Gündoğan yıldızlaştığı maçta 2 gol attı

14 Şubat 2018, Çarşamba 01:02
Basel-Manchester City maçı özeti
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Basel ile Manchester City karşı karşıya geldi. Maça City çok etkili ataklarla başladı ve 14. dakikada İlkay ile 1-0 öne geçti.

Bu golün 4 dakika sonrasında ise sahneye Bernardo Silva çıktı ve durum 2-0 oldu.

Manchester City, 23. dakikada Agüero ile farkı 3'e çıkardı.

İLKAY 2 GOL ATTI

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan City, 53. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle maçta durumu 4-0'a getirdi.

4-0'dan sonra frene basıp oyunun kontrolünü eline alan City, ilk maçta büyük bir avantaj yakaladı. 


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