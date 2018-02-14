Basel-Manchester City maçı özeti

İLKAY 2 GOL ATTI

Mehmet Nuri Turan

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Basel ile Manchester City karşı karşıya geldi. Maça City çok etkili ataklarla başladı ve 14. dakikada İlkay ile 1-0 öne geçti.Bu golün 4 dakika sonrasında ise sahneye Bernardo Silva çıktı ve durum 2-0 oldu.Manchester City, 23. dakikada Agüero ile farkı 3'e çıkardı.Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan City, 53. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle maçta durumu 4-0'a getirdi.4-0'dan sonra frene basıp oyunun kontrolünü eline alan City, ilk maçta büyük bir avantaj yakaladı.