Dün gece Basın Ekspres yolunda plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Zeki Erol'un kullandığı lüks araca ardından da Fırat Toprak'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan lüks araç Ayamama deresine uçtu. Diğer araç ise takla atarak yan yattı. Plakası belirlenemeyen araç sürücüsü ise kazanın ardından bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri takla atan araçta bulunan Fırat Toprak ve İhsan Bahçeci'yi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

ANNESİ VE EŞİ SARILARAK TESELLİ ETTİ

Dereye uçan otomobilin sürücüsü Zeki Erol ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen annesi ve eşi Erol'u sarılarak teselli etti.

Öte yandan dereye düşen araç çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Yolun TEM istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)



