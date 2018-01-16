Başına darbe alan genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti

4 GÜNDÜR YAŞAM MÜDACELESİ VERİYORDU

Mehmet Nuri Turan

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 8 Ocak’ta Antalya'nın Kundu bölgesinde yapıldı.14 Ocak'ta sona eren turnuvaya 60 ilden 1200 civarında sporcu katıldı.Turnuvaya, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çamyuva'daki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulundan katılan Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alperen Atabay, ambulansla özel hastaneye götürüldü.Müsabaka sırasında aldığı darbe ile beyin kanaması geçiren ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alındı. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcu, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü.