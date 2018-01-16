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Başına darbe alan genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan 18 yaşındaki Alperen Atabay, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Başına darbe alan genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 8 Ocak’ta Antalya'nın Kundu bölgesinde yapıldı.

14 Ocak'ta sona eren turnuvaya 60 ilden 1200 civarında sporcu katıldı.

4 GÜNDÜR YAŞAM MÜDACELESİ VERİYORDU


Turnuvaya, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çamyuva'daki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulundan katılan Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alperen Atabay, ambulansla özel hastaneye götürüldü.



Müsabaka sırasında aldığı darbe ile beyin kanaması geçiren ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alındı. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcu, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. 

 


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