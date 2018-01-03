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Başına sargı bezi sarıp okul soyan 'Köfte' yakalandı

Adana'da, başını sargı beziyle sarıp okuldan hırsızlık yapan 'Köfte' lakaplı Hamza Demireriden, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Başına sargı bezi sarıp okul soyan 'Köfte' yakalandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Hamza Demireriden, gece saatlerinde tanınmamak için başına sargı bezi sararak Şehit Mustafa Sarı İlkokulu'na girdi. Akıllı tahta, projeksiyon cihazı, ses sistemi çalan Demireriden, cihazlarla birlikte ortadan kayboldu.

Sabah okul yöneticileri, soyulduklarını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti. Çalınan akıllı tahta ise kısa sürede bulunarak okula teslim edildi.

Polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Hamza Demireriden ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)

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