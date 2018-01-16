Basit karışımlarla yüzünüzü yıkarken gençleşin

Gizem Burcu

Yağlı cildiniz varsa, büyük gözenekler, sivilce ve siyah nokta gibi yaygın olarak ciltte görülen sorunları biliyorsunuz demektir. Sivilcenin oluşumuna neden olan rafine edilmiş şeker gibi belirli besinleri günlük beslenmenizden arındırarak cilt sorunları çözülebilir.Bununla birlikte, cilt problemlerini çözmenin doğal yolları da vardır. Başlangıçta etkili ve uygun ürünleri, temizleyiciyi, yüz yıkamasını ve nemlendirici bulmanız gerekir.Yani, akne tedavisi yapan ve gözenekleri boyut olarak düşüren maddeler var, ancak cilt tipleriniz için uygun değildir ve dolayısıyla sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca, her zaman doğal kimyasal ürünlerden kaynaklanan sorunları önlerken cildi tedavi etmek için doğal ev yapımı cilt ürünlerini kullanmaya çalışın.İşte son derece etkili ve yararlı doğal cilt bakım ürünlerinin tarifleri:1 veya 2 çay kaşığı tatlı badem yağıÇeyrek fincan aloe vera jeliBir uçucu yağ lavanta (isteğe bağlı)Küçük bir kapta, homojen bir karışım oluşturmak için tüm malzemeleri birleştirin ve uygun bir kapta saklayın. Yağlı cilt durumunda, badem yağını sıvı sabun ile değiştirin.Yasemin parfümü 20 damla1 fincan yumuşak sıvı sabun1 çorba kaşığı badem yağı1 su bardağı damıtılmış suTüm malzemeleri birleştirin, karışımı uygun bir kaba koyun ve gerektiğinde kullanın.1 – 2 çorba kaşığı sıvı yağYarım su bardağı sıvı sabun sabunu10 damla uçucu yağKüçük bir kapta, bütün malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından, karışımı uygun kaba dökün ve çok amaçlı bir temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Yağlı cilt durumunda yağ, aloe vera jel ile değiştirilmelidir.Çeyrek bardak elma sirkesiYarım su bardağı organik bal10 damla çay ağacı yağıTüm malzemeleri karıştırın. Sonra, yüzünüzü yıkayıp az miktarda sürün. Çıkarmak için nemli bir pamuklu top kullanın ve yüzü ılık suyla yıkayın.⅓ su bardağı sabun sabunuYarım çay kaşığı hindistan cevizi yağı10-15 damla lavanta uçucu yağı⅔ kap süzülmüş veya damıtılmış suTüm malzemeleri daha küçük bir kapta karıştırın, karışımı boş bir kaba aktarın ve ihtiyacınız olduğunda kullanın.