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Basit karışımlarla yüzünüzü yıkarken gençleşin

Yüzünüzü her gün düzenli bir şekilde cilt tipinize uygun olarak temizlemek güzelliğiniz için yapacağınız en büyük yatırımlardan biri. Evinizde, basit malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz yüz yıkama ürünleriyle hem daha genç hem de daha güzel görünmek düşündüğünüzden kolay.  
 

Basit karışımlarla yüzünüzü yıkarken gençleşin
Yağlı cildiniz varsa, büyük gözenekler, sivilce ve siyah nokta gibi yaygın olarak ciltte görülen sorunları biliyorsunuz demektir. Sivilcenin oluşumuna neden olan rafine edilmiş şeker gibi belirli besinleri günlük beslenmenizden arındırarak cilt sorunları çözülebilir.
 
Bununla birlikte, cilt problemlerini çözmenin doğal yolları da vardır. Başlangıçta etkili ve uygun ürünleri, temizleyiciyi, yüz yıkamasını ve nemlendirici bulmanız gerekir.
 
Yani, akne tedavisi yapan ve gözenekleri boyut olarak düşüren maddeler var, ancak cilt tipleriniz için uygun değildir ve dolayısıyla sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca, her zaman doğal kimyasal ürünlerden kaynaklanan sorunları önlerken cildi tedavi etmek için doğal ev yapımı cilt ürünlerini kullanmaya çalışın.
 
İşte son derece etkili ve yararlı doğal cilt bakım ürünlerinin tarifleri:
 
Kuru veya yağlı ciltler için yüz yıkama jeli: 
1 veya 2 çay kaşığı tatlı badem yağı
Çeyrek fincan aloe vera jeli
Bir uçucu yağ lavanta (isteğe bağlı)
Küçük bir kapta, homojen bir karışım oluşturmak için tüm malzemeleri birleştirin ve uygun bir kapta saklayın. Yağlı cilt durumunda, badem yağını sıvı sabun ile değiştirin.
 
Kuru ciltler için yüz temizleyici: 
Yasemin parfümü 20 damla
1 fincan yumuşak sıvı sabun
1 çorba kaşığı badem yağı
1 su bardağı damıtılmış su
Tüm malzemeleri birleştirin, karışımı uygun bir kaba koyun ve gerektiğinde kullanın.

 
Temel yüz yıkama: 
1 – 2 çorba kaşığı sıvı yağ
Yarım su bardağı sıvı sabun sabunu
10 damla uçucu yağ
Küçük bir kapta, bütün malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından, karışımı uygun kaba dökün ve çok amaçlı bir temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Yağlı cilt durumunda yağ, aloe vera jel ile değiştirilmelidir.
 
Akne eğilimli veya yağlı ciltler için yüz yıkama:
Çeyrek bardak elma sirkesi
Yarım su bardağı organik bal
10 damla çay ağacı yağı
Tüm malzemeleri karıştırın. Sonra, yüzünüzü yıkayıp  az miktarda sürün. Çıkarmak için nemli bir pamuklu top kullanın ve yüzü ılık suyla yıkayın.
 
Tüm cilt tipleri için köpüklü yüz yıkama:
⅓ su bardağı sabun sabunu
Yarım çay kaşığı hindistan cevizi yağı
10-15 damla lavanta uçucu yağı
⅔ kap süzülmüş veya damıtılmış su
Tüm malzemeleri daha küçük bir kapta karıştırın, karışımı boş bir kaba aktarın ve ihtiyacınız olduğunda kullanın.
 
 


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