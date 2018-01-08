'Başka Bir Dünya' fotoğraf sergisi yarın Soul'n Art Galeri'de başlıyor!

SEÇKİN CEBECİ KİMDİR?

Gizem Burcu

Sanatseverleri buluşturacak yeni bir etkinliğe hazır mısınız? Daha önce Soul’n Art’da “Alphabetic II” isimli karma sergisinde adını duyuran Seçkin Cebeci ilk kişisel sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.isimli sergide ziyaretçilerin karşısına çıkmaya hazırlanannin seyahatlerinin en çarpıcı fotoğraflarınıkadarda sergilemeye başlayacak.Seçkin Cebeci, 24 Şubat 1988'de Ankara'da doğdu. Antalya ve İzmir’de yaşadıktan sonra üniversite eğitimi için Ankara’ya taşındı. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü 2012 yılında tamamladı.Üniversite eğitimi esnasında soyut grafik çalışmalarını fotoğraf ile sentezlemeye ilgi duymaya başladı ve anolog fotoğraf çekimi & basımı konusunda eğitim aldı. Grafik tasarımlarında daha çok fotoğraf öğesi kullanabilmek adına School of Visual Arts New York'da dijital fotoğraf ve tasarım dersleri aldı ve bu alanda sanatsal çalışmalar yapmaya başladı.Her yaşında yeni bir ülke görme hedefi olan ve 30 yaşında 30 ülke gezen Seçkin Cebeci, dünyayı gezme merakını son birkaç yıldır fotoğraflamaya başladı. Dünyanın farklı yerlerinde çektiği bu kareleri, mesleği olan grafik tasarım ile bir araya getirerek dijital fotoğraf kolajlarını yarattı. İlk eserleri özel alıcılar tarafından sipariş ile satıldı. İlk olarak, Soul’n Art’da “Alphabetic II” isimli karma sergiye katılarak, eserlerini sergilemeye başladı. Bu defa ilk kişisel sergisinde farklı yerlerde kendi çektiği fotoğraflardan yarattığı kolajları "Başka bir Dünya" isimli sergide huzurlarınıza sunuyor.