Başka biriyle yakalanınca kocasının penisini ısırarak kopardı!

Hindistan'dan yaşanan ilginç olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Hindistan'da karısını başka bir erkekle basan adam, penisinden oldu.

Adam karısını başka köyden bir adamla yakalayınca, bu durumu herkese açıklamakla tehdit etti.

ÖNCE KOCASININ PENİSİNİ KOPARDI, SONRA SEVGİLİSİYLE KAÇTI

Bunun üzerine Jayanthi isimli 45 yaşındaki kadın sinirlenerek, kocasının penisini ısırarak kopardı. Sinirli kadın olay yerinden sevgilisiyle kaçtı.

Suçunu itiraf eden kadın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki koca ise ameliyata alındı. Doktorlar durumunun stabil olduğunu aktardı.