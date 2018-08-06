Başka biriyle yakalanınca kocasının penisini ısırarak kopardı!
Korkunç olay Hindistan'da yaşandı. Başka bir erkekle 'uygunsuz' bir pozisyonda kocasına yakalanan kadın sinirlenip kocasının penisini ısırarak kopardı. Hem suçlu hem güçlü...
Hindistan'dan yaşanan ilginç olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Hindistan'da karısını başka bir erkekle basan adam, penisinden oldu.
Adam karısını başka köyden bir adamla yakalayınca, bu durumu herkese açıklamakla tehdit etti.
ÖNCE KOCASININ PENİSİNİ KOPARDI, SONRA SEVGİLİSİYLE KAÇTI
Bunun üzerine Jayanthi isimli 45 yaşındaki kadın sinirlenerek, kocasının penisini ısırarak kopardı. Sinirli kadın olay yerinden sevgilisiyle kaçtı.
Suçunu itiraf eden kadın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.
Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki koca ise ameliyata alındı. Doktorlar durumunun stabil olduğunu aktardı.