Başka okullarda 'misafir öğretmenlik' yapıyorlar



'FARKLI OKUL VE SINIFLARDAKİ UYGULAMALARI GÖRÜYOR'

Senim Tanay

Zile Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçedeki okullarda görev yapan ilkokul öğretmenleri, her yarıyılda bir kez diğer bir okulda bir gün misafir öğretmen olarak çocuklara ders anlatıyor.Gün boyunca okulda kalan misafir öğretmen, sınıfın öğretmenine öğrencilerle ilgili düşünce ve gözlemlerini aktaran bir not da bırakıyor.Proje, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada "Yenilikçi Proje" kategorisinde birinciliğe de layık görüldü.İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali hayata geçirdikleri projeler ile eğitimi daha verimli kılmayı amaçladıklarını söyledi.İlçede görev yapan öğretmenler ve okul müdürleriyle yaptıkları görüşmelerde "Pratik etkin zümre" projesinin faydalı olacağı fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Küçükali, öğretmenlerin eğitim öğretim yılında 2 defa kendi okullarının dışında bir okula gidip çocuklara ders anlattığını belirtti.Proje sayesinde öğretmenleri farklı öğrencilerle buluşturduklarını aktaran Murat Küçükali, "Proje, öğretmenlerimize farklı okul ve sınıflardaki farklı uygulamaları görme imkanı tanıyor. Öğretmenlerimiz daha sonra bu uygulamaları kendi okullarında hayata geçirebiliyor" dedi.Gün sonunda misafir öğretmenin bulunduğu okulda öğretmenler odasında değerlendirme yapıldığını anlatan Murat Küçükali şunları kaydetti:Sınıf öğretmeni Nihal Doğanay da projenin güzel ve faydalı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Başka okullara bir gün de olsa gittiğimiz zaman, aramızdaki iletişimi güçlendiriyoruz. Sınıflarımızı değerlendiriyoruz. Gün sonunda öğretmenimize sınıf hakkında neler düşündüğümüzü yazıyoruz" diye konuştu.