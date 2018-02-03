Başkan Mustafa Cengiz'den 10 transfere soruşturma

ÖZBEK ÇEK DEFTERİYLE GİTTİ

SIRADA 9 FUTBOLCU DAHA VAR

Erdinç Şahin

'da eski başkanyaptığı transferler için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.maliyetinin 7.5 milyon eurodan daha fazla olduğu ve 12 milyon euroyu bulduğu iddialarının ortaya çıkmasından sonrayönetimi bu transferle birlikte diğer futbolcular için de düğmeye bastı.inceleme talimatının ardından öncelikletransferi için soruşturma başlatıldı. Yöneticiler kulüpte profesyonel olarak çalışan kişilerle görüşerek, transferin nasıl gerçekleştiğini sordu. Çalışanların, "Bu transferle ilgili bizim bilgimiz yok. Başkan, çek defterini alarak bizzat Ankara'ya gitti ve anlaşmaları yapıp geldi. Bize de herhangi bir bilgi verilmedi" dediler.Bunun üzerine inceleme genişletildi. Cengiz, San-Kırmızılı takımın bu sezon Ndiaye dışında kadrosuna kattığıiçin de çok geniş kapsamlı bir inceleme yapılmasını ve her futbolcu için ayn ayrı dosya tutulmasını istedi. Eğer transferlerde suistimal çıkarsa, kanunu işlem yapılacak. (Star)