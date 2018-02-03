Başkan Mustafa Cengiz'den 10 transfere soruşturma

Galatasaray
'da eski başkan Dursun Özbek'in
yaptığı transferler için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
Ndiaye'nin
maliyetinin 7.5 milyon eurodan daha fazla olduğu ve 12 milyon euroyu bulduğu iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mustafa Cengiz
yönetimi bu transferle birlikte diğer futbolcular için de düğmeye bastı.
ÖZBEK ÇEK DEFTERİYLE GİTTİ
Mustafa Cengiz'in
inceleme talimatının ardından öncelikle Ndiaye
transferi için soruşturma başlatıldı. Yöneticiler kulüpte profesyonel olarak çalışan kişilerle görüşerek, transferin nasıl gerçekleştiğini sordu. Çalışanların, "Bu transferle ilgili bizim bilgimiz yok. Başkan Dursun Özbek
, çek defterini alarak bizzat Ankara'ya gitti ve anlaşmaları yapıp geldi. Bize de herhangi bir bilgi verilmedi" dediler.
SIRADA 9 FUTBOLCU DAHA VAR
Bunun üzerine inceleme genişletildi. Cengiz, San-Kırmızılı takımın bu sezon Ndiaye dışında kadrosuna kattığı Gomis, Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Feghouli, Dernayer, Latovlevici ve Carrasso
için de çok geniş kapsamlı bir inceleme yapılmasını ve her futbolcu için ayn ayrı dosya tutulmasını istedi. Eğer transferlerde suistimal çıkarsa, kanunu işlem yapılacak. (Star)
Erdinç Şahin