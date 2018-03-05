Başkan Samsunspor'un borcunu açıkladı



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DENETLEYECEK



300 BİN TL MAÇ PRİMİ



'VERGİ BORÇLARI BELİMİZİ BÜKÜYOR'

Samsunspor kayyuma kaldı

Haber Merkezi

Samsunspor'un gündemine dair açıklamalarda bulunan Karayılmaz, Samsunspor'un Tetiş Yapı Elazığspor karşısına 300 bin TL galibiyet pirimi ile çıkacağını açıkladı.Bağımsız denetçilerin Samsunspor'u denetlediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Karayılmaz, 'Bağımsız bir denetçi grubunu biz davet ettik. Ancak biz sadece buradaki mali müşavirimize bilgi aktarmalarını istedik.Dosyaların incelenmesini istemedik. Dosyaların nasıl incelenebileceği, nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda tecrübelerinden faydalanmak istedik.Bu durum gündeme farklı yansıtıldı. Bu konudan oldukça rahatsız olduk. Biz İçişleri Bakanlığı'ndan zaten denetçi istemiştik. Onlar gelip denetleyecekler.Bizim kimseden bilgi kaçırmak ve bir şeylerin üzerini örtme gibi bir niyetimiz olmadı. Olmaz da zaten. Yaptığımız işler gayet açık. Bundan sonra açıklamalarımızı yazılı olarak yapacağız.Bizim kimseye karşı bir art niyetimiz yok. Biz burada Samsunspor'un menfaati çalışıyoruz" dedi.Samsunspor'un yarın zor bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Karayılmaz, 'Dün akşam Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz bizimle iletişime geçti.100 bin TL galibiyet pirimi vereceğini söyledi. Glip Öztürk de 200 bin TL galibiyet pirimi vereceğini söyledi. Futbolcularımız 300 bin TL pirimle bu maçı oynayacak. İnşallah bu pirim futbolcularımız için doping etkisi oluşturacaktır' diye konuştu.Samsunspor'un borcuyla ilgili soruya cevap veren Karayılmaz, 'Samsunspor'un borcu Samsun'un plakası civarında. Vergi borçları belimizi büküyor. Her ay ödememiz gereken ciddi bir miktar olunca sıkıntı yaşıyoruz' şeklinde konuştu.