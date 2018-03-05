Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Başkan Samsunspor'un borcunu açıkladı

Samsunspor'un borcunun 55 milyon TL civarında olduğunu belirten Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, her ay ödenmesi gereken ciddi borçların olduğunu söyledi

Başkan Samsunspor'un borcunu açıkladı
Samsunspor'un gündemine dair açıklamalarda bulunan Karayılmaz, Samsunspor'un Tetiş Yapı Elazığspor karşısına 300 bin TL galibiyet pirimi ile çıkacağını açıkladı. 


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DENETLEYECEK


Bağımsız denetçilerin Samsunspor'u denetlediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Karayılmaz, 'Bağımsız bir denetçi grubunu biz davet ettik. Ancak biz sadece buradaki mali müşavirimize bilgi aktarmalarını istedik.

Dosyaların incelenmesini istemedik. Dosyaların nasıl incelenebileceği, nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda tecrübelerinden faydalanmak istedik.

Bu durum gündeme farklı yansıtıldı. Bu konudan oldukça rahatsız olduk. Biz İçişleri Bakanlığı'ndan zaten denetçi istemiştik. Onlar gelip denetleyecekler.

Bizim kimseden bilgi kaçırmak ve bir şeylerin üzerini örtme gibi bir niyetimiz olmadı. Olmaz da zaten. Yaptığımız işler gayet açık. Bundan sonra açıklamalarımızı yazılı olarak yapacağız.

Bizim kimseye karşı bir art niyetimiz yok. Biz burada Samsunspor'un menfaati çalışıyoruz" dedi. 


300 BİN TL MAÇ PRİMİ


Samsunspor'un yarın zor bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Karayılmaz, 'Dün akşam Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz bizimle iletişime geçti.

100 bin TL galibiyet pirimi vereceğini söyledi. Glip Öztürk de 200 bin TL galibiyet pirimi vereceğini söyledi. Futbolcularımız 300 bin TL pirimle bu maçı oynayacak. İnşallah bu pirim futbolcularımız için doping etkisi oluşturacaktır' diye konuştu. 


'VERGİ BORÇLARI BELİMİZİ BÜKÜYOR'


Samsunspor'un borcuyla ilgili soruya cevap veren Karayılmaz, 'Samsunspor'un borcu Samsun'un plakası civarında. Vergi borçları belimizi büküyor. Her ay ödememiz gereken ciddi bir miktar olunca sıkıntı yaşıyoruz' şeklinde konuştu. 

Samsunspor kayyuma kaldıSamsunspor kayyuma kaldı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?

Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?
Şenol Güneş'e tepki gösteren taraftarlar konuştu

Şenol Güneş'e tepki gösteren taraftarlar konuştu
Fenerbahçe gol yiyince canlı yayında dondu kaldı

Fenerbahçe gol yiyince canlı yayında dondu kaldı
Davide Astori'nin ölümüyle ilgili korkunç şüphe!

Davide Astori'nin ölümüyle ilgili korkunç şüphe!
UEFA'dan flaş Davide Astori kararı!

UEFA'dan flaş Davide Astori kararı!
Son dakika! Cenk Ergün'ün görevine son verildi

Son dakika! Cenk Ergün'ün görevine son verildi
Avrupa Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ kimdir?

Avrupa Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ kimdir?
Trabzonspor'da Castillo şoku! 'Sakatım' dedi ama

Trabzonspor'da Castillo şoku! 'Sakatım' dedi ama

Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

Adanaspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi
Galatasaray ve Beşiktaş’a 7.5 Fenerbahçe’ye 130 TL

Galatasaray ve Beşiktaş’a 7.5 Fenerbahçe’ye 130 TL