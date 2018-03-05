Başkan Yılmaz’dan futbolculara 100 bin TL pirim sözü

Erdinç Şahin

Son zamanlarda ekonomik anlamda zor zamanlar geçiren’da futbolculara,maçı öncesi pirim müjdesi verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ligin 26. haftasında kendi sahasında Elazığspor’la karşılaşacak olan Samsunsporlu futbolculara 100 bin TL galibiyet pirimi vereceğini açıkladı.Pirim haberini değerlendiren Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, “maçı için 100 bin TL galibiyet pirim vereceğini açıkladı. Başkan Yılmaz, Elazığ maçının çok büyük önem taşıdığını belirtti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Samsunspor’a destek olunması gerekiyor. Bu konuda herkesin Samsunspor’a sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.