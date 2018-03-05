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Başkan Yılmaz’dan futbolculara 100 bin TL pirim sözü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tetiş Yapı Elazığspor maçında, Samsunsporlu futbolculara 100 bin TL pirim vereceğini açıkladı.

Başkan Yılmaz’dan futbolculara 100 bin TL pirim sözü
Son zamanlarda ekonomik anlamda zor zamanlar geçiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da futbolculara, Elazığspor maçı öncesi pirim müjdesi verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ligin 26. haftasında kendi sahasında Elazığspor’la karşılaşacak olan Samsunsporlu futbolculara 100 bin TL galibiyet pirimi vereceğini açıkladı.

Pirim haberini değerlendiren Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, “Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Elazığspor maçı için 100 bin TL galibiyet pirim vereceğini açıkladı. Başkan Yılmaz, Elazığ maçının çok büyük önem taşıdığını belirtti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Samsunspor’a destek olunması gerekiyor. Bu konuda herkesin Samsunspor’a sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.


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