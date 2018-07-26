Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba ile ilgili merak edilenleri TRTSPOR'da yayınlanan Transfer Saati programında yanıtladı.

İstanbul'daki 5 kulübün Emre Akbaba için teklifte bulunduğunu dile getiren Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray kulübüyle görüştüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"GALATASARAY'IN TEKLİFİ..."

Galatasaray'ın oyuncu takası içeren bir teklifi de olmadığını da belirten Çavuşoğlu, "Galatasaray'ın bonservis ücreti önerdiği bir teklif vardı ama komik bir teklifti." dedi.

Emre'nin önünü tıkama niyetinde olmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Emre için Başakşehir ile devre arasında anlaştıklarını ama Emre'nin İstanbul kulübüyle anlaşamadığını söyledi.

"BİZİ EMRE ZORLADI"

"Bizi, Başakşehir'le anlaşmaya Emre zorladı. Başakşehir'le Emre için geçen sezon anlaşmaya vardık ama Emre, Başakşehir'le anlaşamadı. O zaman 5 milyon Avro karşılığında anlaşmıştık. Daha sonra teklifte bulundular. Şu an sanırım Emre ile görüşüyorlar."

"KOMİK RAKAMLAR"

"Bize, Emre için gelen teklifler çok komik rakamlar. Yeni bir resmi teklif gelmedi ama bazı telefon görüşmeleri oldu. Bizim belirlediğimiz rakam, kulüplerin ödeyemeyeceği bir miktar değil. Menajeri, Avrupa'dan teklifler olduğunu söylüyor. Onun önünü tıkamayız. Bizim için hiç fark etmez. Hayırlısı neyse onu yapmaya çalışıyoruz."