Başkent en büyük cami ve külliyesi için gün sayıyor

"BAŞKENT MUAZZAM BİR ESERE KAVUŞUYOR"



BAŞKENT MANZARALI KÜLLİYE

15 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

SATIŞ YERLERİ, RESTORANALAR, OTOPARKLAR, SEYİR TERASLARI



5 BİN KİŞİLİK KONGRE MERKEZİ

Büşra Kamış

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca 2013 yılında yapımına başlanan proje kapsamında 4 minareli Merkez Camii ile içinde; kütüphane, satış yerleri, bedesten, restoranlar gibi birçok eserin yer aldığı külliyedeki çalışmalarda ise hazırlıklar hızlı şekilde ilerliyor. Merkez Cami için özel olarak üretilen yün halıyı büyük bir titizlik içinde döşeyen ekipler bir yandan da caminin çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Büyük bir titizlikle açılışa hazırlanan cami ve külliyenin görüntüsü şimdiden hayranlık uyandırıyor.Kuzey Ankara Camii ve Külliye, Otopark ve Kongre Merkezi'ni kısa bir süre önce ziyaret ederek incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramının geliştirilmesi düşüncesiyle ortaya çıkan külliye geleneğinin bu proje sayesinde Başkent’te yaşatılacağını söyledi. Merkez Camii ve Külliye’nin Başkentlilerle buluşmasına kısa bir süre kaldığını belirten Başkan Tuna, "Büyükşehir Belediyesi tarafından gelecek nesillere miras kalacak muazzamlıkta Cumhuriyet tarihinin en görkemli cami ve külliyesini inşa ettik" dedi.Külliyenin Başkent'in önemli giriş noktalarından Esenboğa Havaalanı Yolu üzerindeki Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi içindeki rekreasyon alanı içinde yer aldığını ifade eden Başkan Tuna, “Başkent manzarasına hakim bir tepede yer alan cami kadar kütüphane, misafirhane, bedesten, arastalar, aş evi, dükkanlar da mevcut. Osmanlı ve Türk mutfağından yemeklerin tadılabileceği restoranlarda Başkentlilere ve tüm misafirlere hizmet verecek” diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmaları tamamlanan cami ve külliyenin açılışına sayılı günler kaldığını vurgulayan Başkan Tuna, Başkent’in değerine değer katacak olan projenin detayları hakkında şu bilgileri verdi:“Süleymaniye Camii, Mihrimah Sultan Camii, 2. Beyazıt Camii ve Nuruosmaniye Camii gibi çok önemli Osmanlı eserlerinden esinlenildi. Kuzey Merkez Cami ve Külliyesi, mimarisi ve yaşam alanlarıyla birbirine bağlı ayrıcalıklı bir eser oldu. 2’si 3 şerefeli, 2’si de 2 şerefeli olmak üzere 4 minaresi olan Merkez Camii'nde, kapalı alanda 5 bin 700 kişi, yarı açık ve açık alanlarıyla birlikte ise toplam 15 bin kişi aynı anda ibadet yapabilecek.”Külliye meydanının ortasında saat kulesi, cenaze namazı kılınan alan ve musalla mekanı çevresinde sembolik anlamı olan servi ağaçları ile seyir terasları yer alırken, asansör ve yürüyen merdivenlerle de alt katlara ulaşım sağlanıyor. Bin 200 araçlık 5 katlı kapalı otoparkı bulunan caminin bulunduğu alanda gezinti kısımları, dini yayınların satılacağı ve dini turizm organizasyon şirketlerinin faaliyet göstereceği 60 arasta (dükkan) yer alıyor. Görsel bir şölen sunan 3 büyük süs havuzu, seyir kulesi, çocuk oyun alanları, 34 dükkan ve 4 pazar yerinin olduğu bedesten ile birlikte hamam, mutfak ve yönetim bölümlerinden oluşan imaret (aşevi), restoranlar ağı ve çok sayıda sosyal donatı alanı da Başkentlileri bekliyor.Külliyenin içinde 2 katlı her bir odasında lavabo, hol ve mutfağın bulunduğu 26 odalı misafirhane bulunurken, okuma salonlarının yer aldığı 300 metrekare büyüklüğünde kütüphane binasında birbirinden değerli kitaplar okurlara sunuluyor. Külliyenin dışında ulusal ve uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapacak, 50 bin metrekare kapalı alana sahip 5 bin kişilik Kongre Merkezi'nin de yapımında son aşamaya gelindi.Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyorSelçuklu ve Osmanlı mimari tarzına uygun olarak inşa edilen Merkez Camii’nde mihrap ve minber ile caminin genelinde taş işçiliği dikkat çekiyor.