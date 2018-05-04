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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tanıtım toplantısı nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.00'da CHP tarafından Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek cumhurbaşkanı adayı tanıtım toplantısı sonrası katılımcılar, Birinci Meclis önüne gelecek.

Söz konusu programla ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 11.00-16.00 saatlerinde Cumhuriyet Caddesi Ulus Meydanı ile Baruthane Kavşağı arası çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından bağlı oldukları il ve ilçe seçim kurulunda 4-9 Mayıs tarihlerinde imza verilecek olması dolayısıyla 9 Mayıs Çarşamba saat 23.00’e kadar Strazburg Caddesi’nden Atatürk Bulvarı’na çıkan yan varyant (İl Seçim Kurulu önündeki yan yol) tek yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

AA


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