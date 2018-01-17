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Başkentte FETÖ'nün eğitim yapılanmasından 9 kişi gözaltına alındı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 34 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Başkentte FETÖ'nün eğitim yapılanmasından 9 kişi gözaltına alındı
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34 zanlıdan 9'u yakalandı.

Ankara Batı Adliye Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak görev yapan 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ ile irtibatlı finans kurumlarına para yatırdıkları öğrenildi.


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