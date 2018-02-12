Başkentte kaçakçılara sıkı takip

Başkentte Kızılay'daki iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Başkentte kaçakçılara sıkı takip
AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kızılay'da bulunan pasajdaki iş yerlerine operasyon düzenledi.

Pasajdaki 24 iş yerinde yapılan aramada faturası ya da belgesi bulunmayan 92 bin 700 cinsel içerikli ve vitamin hapı, 514 parfüm, 2 bin 711 elektronik sigara, elektronik sigara likiti, çakmak, saat ve gözlük ile farklı markalara ait 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında ilgili kanun hükümleri gereğince işlem yapıldığı öğrenildi.


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