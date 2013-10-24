Başkent'te sürpriz buluşma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, sürpriz bir akşam yemeğinde biraraya geldi

24 Ekim 2013, Perşembe 00:00 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018, Perşembe 13:57
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara  Büyükelçisi Francis Ricciardone ile bir araya geldi. 

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ve Ricciardone’nin akşam yemeği buluşmasının öncelikli konusu, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmeler ve Türkiye ABD ilişkileri oldu.

Gezi olaylarının da gündeme geldiği öğrenilen görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun olası ABD ziyareti de değerlendirildi.

Sheraton Hotel’deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

AA
 

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