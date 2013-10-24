CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile bir araya geldi.



Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ve Ricciardone’nin akşam yemeği buluşmasının öncelikli konusu, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmeler ve Türkiye ABD ilişkileri oldu.



Gezi olaylarının da gündeme geldiği öğrenilen görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun olası ABD ziyareti de değerlendirildi.



Sheraton Hotel’deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.



AA

