Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı!

Amerika'da aldatılan kadın yaşananları ispat edebilmek için hemen telefonuna sarıldı. Her şeyi kayıt altına alan kadın, diğer kadının seks oyuncağı taklidi yapmasıyla şoke oldu

29 Ocak 2018, Pazartesi 14:31
Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı!
Birlikte olduğu erkek tarafından aldatıldı. Pencereden tüm olanları izleyen kadın, içeri girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında hem sinirlendi hem şaşırdı. Son dakikaya kadar izlendiğini fark etmeyen sevgilisinin aldattığı kadın seks oyuncağı taklidi yaptı.

İşte hem komik hem tuhaf o video:



Dış basında haberlere konu olan aldatma olayında komik anlar yaşandı. Aldatırken yakalanan erkeğin o andaki partneri, kadından korktuğu için seks oyuncağı taklidi yaptı. 

Birlikte olduğu erkeğin sevgilisi tarafından ev içerisinde basılan kadının korkudan seks oyuncağı taklidi yapması kameraya böyle yansımış. Bir süre rolüne devam etse de gerçekle yüzleşmesi fazla sürmemiş.


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