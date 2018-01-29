Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı!

Erdinç Şahin

Birlikte olduğu erkek tarafından aldatıldı. Pencereden tüm olanları izleyen kadın, içeri girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında hem sinirlendi hem şaşırdı. Son dakikaya kadar izlendiğini fark etmeyen sevgilisinin aldattığı kadın seks oyuncağı taklidi yaptı.Dış basında haberlere konu olan aldatma olayında komik anlar yaşandı. Aldatırken yakalanan erkeğin o andaki partneri, kadından korktuğu için seks oyuncağı taklidi yaptı.Birlikte olduğu erkeğin sevgilisi tarafından ev içerisinde basılan kadının korkudan seks oyuncağı taklidi yapması kameraya böyle yansımış. Bir süre rolüne devam etse de gerçekle yüzleşmesi fazla sürmemiş.