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Baskonia maçında çok kötü James Nunnally haber var

Fenerbahçe'nin THY Euroleague normal sezon 16. haftada Baskonia'yı konuk ettiği maçta James Nunnally smaçla tamamladığı hızlı hücumun ardından çok kötü bir şekilde boynunun üzerine düştü. Yüreklerin ağızlara geldiği andan sonra Nunnally sahadan sedyeyle ayrılırken ABD'li oyuncunun bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği haberi yüreklerine su serpti. 

06 Ocak 2018, Cumartesi 10:34
Baskonia maçında çok kötü James Nunnally haber var
THY Euroleague’de Fenerbahçe Doğuş’un Baskonia’yı konuk ettiği ve parkeden 79-74 galip ayrıldığı karşılaşmada yürekleri ağızlara getiren bir an yaşandı.

Maçta üçüncü çeyreğin bitimine 1 dakika 42 saniye kala hızlı bir hücumu smaçla bitirmek isteyen James Nunnally, çok kötü bir şekilde boynunun üstüne düştü ve bir süre yerde hareketsiz kaldı.



Deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldıNunnally’nin düşmenin etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtilirken, hastaneye giderken bilincinin yerine geldiği ve yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nunnally’nin yaşadığı sakatlık sonrası eşinin de gözyaşları içinde salonu terk ettiği görüldü.


 

FENERBAHÇE’DEN NUNNALLY AÇIKLAMASI


Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Baskonia karşılaşması sonrası James Nunnally’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ozan Balaban yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Nunnally’nin tomografisi, MR'ı çekildi. Bir sıkıntı gözükmüyor. Önlem olsun diye birkaç saat hastanede kalacak.

Fenerbahçe'de Nunally'nin şok sakatlığı!Fenerbahçe'de Nunally'nin şok sakatlığı!

İşte Nunnally'nin son görüntüleri:


 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU


James Nunnanlly’nin yaşadığı talihsiz sakatlık ekranları başında maçı izleyenleri de bir hayli korkuttu. Sosyal medyada gündem olan basketbolcu için bir çok ünlü isimden de arka arkaya paylaşımlar geldi.


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