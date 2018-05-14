Survivor 2018 birleşme partisinde O Ses Survivor yarışması düzenlendi. Yarışmada İbrahim Büyükak ve Aleyna Tilki jürilik yaptı.

Ümit Karan 'Ain't No Sunshine' isimli şarkıyısıyla alkış topladı. Sema Aydemir 'Aşk Laftan Anlamaz Ki' isimli şarkıyla sahneye çıktı.





Hilmi Cem geçen seneye damgasını vuran 'Günah Benim Suç Benim' parçasını seslendirdi.

Hakan Hatioğlu Duman grubundan 'Sendan Daha Güzel' şarkısı ile arkadaşlarını coşturdu.

Damla Can ' Ben Böyleyim' şarkısıyla yarıştı.

Gecenin merakla beklenen performanslarından biri olan Nagihan, 'Bebek' isimli şarkıyı seslendirdi. Nagihan kendi sesi için "Her güzelin bir kusuru vardır" yorumunu yaptı.

Murat Ceylan, listeleri sallayan kendi şarkısı Which Way şarkısıyla herkesi coşturdu...

SURVIVOR ŞARKISI

Sema, Merve ve Ümit Karan kendi yazdıkları şarkıyı Survivor şarksını seslendirdi.

GECENİN ŞAMPİYONU

O Ses Survivor'da finale yükselen Merve, Adem ve Sema birer performans daha seslendirdi.Acun Ilıcalı yarışmanın şampiyonunun Merve olduğını açıkladı.

ALEYNA COŞTURDU

Genç popçu Aleyna Tilki 'Cevapsız Çınlama' isimli şarkısı ile herkesi coşturdu.











