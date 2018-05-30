Fransa’nın başkenti Paris’te geçen hafta sonu 4 yaşındaki bir çocuk 15 metre yükseklikteki 4. kat balkonundan düşmek üzereyken düz duvara tırmanan bir genç tarafından kurtarılmıştı. ‘Örümcek Adam’ lakabı takılan gencin ülkede kaçak olarak yaşayan Malili göçmen Mamoudou Gassama (22) olduğu ortaya çıkmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Gassama’ya vatandaşlık ve itfaiyede iş verilmişti.

CANAVAR AVLIYORDU

Bu arada balkondan sarkan çocuğun aslında 5. kattan düştüğü ve 4. kata tutunduğu ortaya çıktı. Annesi ülke dışında olan çocuğun babasının alışverişe gittiği, sonra da cep telefonunda ‘Pokemon Go’ oynamaya daldığı öğrenildi. Geçen yıl çok popüler olan oyunda kullanıcılar gerçek mekanlarda sanal canavarlar yakalamaya çalışıyor.