Fransa'da balkondan sarkan çocuğun babası meğer cep telefonundan oyun oynuyormuş!
Fransa'nın başkenti Paris'te Malili bir göçmen, balkondan sarkan bir çocuğu binaya tırmanarak kurtardı. Göçmen Mamoudou Gassama, sosyal medyada 'kahraman' ilan edilmiş ve cumhurbaşkanı Macron tarafından ödüllendirilmişti. Olayla ilgili şok bir gerçek de ortaya çıktı! Meğer balkona çıkan çocuğun babası cep telefonundan oyun oynuyormuş!
Fransa’nın başkenti Paris’te geçen hafta sonu 4 yaşındaki bir çocuk 15 metre yükseklikteki 4. kat balkonundan düşmek üzereyken düz duvara tırmanan bir genç tarafından kurtarılmıştı. ‘Örümcek Adam’ lakabı takılan gencin ülkede kaçak olarak yaşayan Malili göçmen Mamoudou Gassama (22) olduğu ortaya çıkmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Gassama’ya vatandaşlık ve itfaiyede iş verilmişti.
CANAVAR AVLIYORDU
Bu arada balkondan sarkan çocuğun aslında 5. kattan düştüğü ve 4. kata tutunduğu ortaya çıktı. Annesi ülke dışında olan çocuğun babasının alışverişe gittiği, sonra da cep telefonunda ‘Pokemon Go’ oynamaya daldığı öğrenildi. Geçen yıl çok popüler olan oyunda kullanıcılar gerçek mekanlarda sanal canavarlar yakalamaya çalışıyor.