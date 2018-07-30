Drone Şampiyonası Türkiye birincisi belli oldu

Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği işbirliği ile Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi ev sahipliğinde Arsuz Gençlik Kampı’nda düzenlenen şampiyonayı kazanan pilot Amerika’da dünya şampiyonluğu için yarışacak.

Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Sait Göksel Kervancı, etabın birincisi pilot Berkcan Hacımusalar’ın Amerika’nın Las Vegas şehrinde yapılacak olan ve 32 ülkeden şampiyonların katılacağı şampiyonada Türk bayrağını dalgalandıracağını belirtti.

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, geçen sene bu şampiyonanın sadece bir ayağını Arsuz’da gerçekleştirdiklerini, ancak bu sene şampiyonanın tamamının burada yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Başkan Culha, "Bayrağımızı Amerika’da dalgalandıracağından dolayı birinci olan Berkcan Hacımusalar’ı kutluyorum, ulusal ve uluslararası düzeyde bizi tanıtacak. Başarılar diliyorum. İnşallah Amerika’da birinci olacak" dedi.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, bu tür organizasyonların kentte artacağını ve şehrin daha aktif bir yapıya dönüşeceğini, droneların yakın gelecekte önemli bir ihtiyaca ve araca dönüşeceğini söyledi. Arsuz’ta final karşılaşmalarıyla sona eren şampiyonada birinci Berkcan Hacımusalar, 2. Buğra Kaan Kabakçı, 3. Dennis Riessbeck ve 4. ise Burak Altıparmak oldu.

Etabı şampiyon tamamlayan Berkcan Hacımusalar, Amerika’nın LasVegas eyaletinde, 32 ülke sporcularının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Drone Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İHA