Başörtülü model İsrail karşıtı tweet'leri ortaya çıkınca L'Oreal'in kampanyasından ayrıldı

'ÇEŞİTLİLİĞİ SAVUNMAK BENİM TUTKULARIMDAN BİRİ'

Nazlı Erdol

İngiliz başörtülü model'ın Fransız kozmetik devi'in'deki reklamlarında rol aldığı macerası beklenmedik şekilde kısa sürdü.geçen hafta Khan'ı reklamlarında oynatma kararı alarak bir ilke imza atmış, Khan ilk kez bir ana akım bir firmanın saç bakım ürününün reklamında oynayan ilk başörtülü model olmuştu.Aynı zamanda bir anne, blogger ve Youtuber olan Khan, 2.000'den fazla'nin ve 67 İsrail askerinin hayatını kaybettiğisavaşının yaşandığı yıl olan 2014'te attığı ve daha sonra sildiği bir dizi tweet'in ortaya çıkmasının ardından reklam kampanyasından ayrılma kararı aldı.Khan,'dan yaptığı açıklamada "2014'te attığım tweetlerin içeriğinden dolayı pişmanım ve üzdüğüm ya da incittiklerimden samimi şekilde özür dilerim" dedi.Khan mesajında "Çeşitliliği savunmak benim tutkularımdan biri vekimseye ayrımcılık yapmam. Tweet'leri silmeyi seçmiştim çünkü benim savunduğum uyum mesajını temsil etmiyorlar. Derin bir pişmanlıkla bu kampanyadan ayrılma kararı aldım çünkü şu anda reklamın çevresinde yaşanan tartışmalar ondan çıkarılacak olumlu ve kapsayıcı hisse zarar veriyor" dedi.L'Oreal firması da AFP'ye yaptıkları açıklamada Khan'ın kampanyadan ayrılma kararını onayladıklarını açıkladı.Khan attığı tweetlerin birinde "İsrail=Firavun. İkisi de çocuk katili. İnşallah yenilecekler. Sadece zaman meselesi #GazzeİçinUmut #GazzeyiKurtarın" diye yazmıştı.Son yaşananlar L'Oreal'in çeşitliliği teşvik amacıyla başlattığı bir reklam kampanyasının tartışmalı sosyal medya yorumları nedeniyle sonlanmasına neden olan ilk olay değil.Geçen yaz İngiliz siyah trans model'un Facebook'tan tüm beyazları ırksal şiddetle suçlaması sonrası şirketin yolları modelle ayrılmıştı.