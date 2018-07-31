Batan bottaki göçmenleri tur teknesindekiler kurtardı

Turgutreis Mahallesi açıklarından, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan ve içerisinde kadın ve çocuklarında olduğu Suriye ve Irak uyrukluları taşıyan yaklaşık 5 metrelik lastik bot battı.

Aralarında 6 ila 8 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 10 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

TUR TEKNESİ KAPTANI FARK ETTİ

Çevreden geçen bir günlük tur teknesi kaptanı tarafından fark edilen kaçaklar, tekne personeli ve turistlerce denizden çıkartılarak tekneye alındı.

Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edilen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.