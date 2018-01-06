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Batman'da bir evde çürümüş ceset bulundu

Batman'da kiracıların uzun süre gelmemesi üzerine eve giren ev sahibi banyoda çürümüş ceset buldu.

Batman'da bir evde çürümüş ceset bulundu
İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'ta 2 çocukla yaşayan 2 Afgan uyruklu erkekten biri çocuğunu da alarak memleketine gideceğini ve bir süre gelmeyeceğini söyledi. Aradan geçen zamana rağmen eve gelen olmayınca kiracıların kaldığı evi başkasına kiraya vermeye karar veren ev sahibi öğle saatlerinde girdiği evin banyosunda battaniyeye sarılı çürümüş bir cesetle karşılaştı. Ev sahibi Sadullah Yüce, "Afganlı fakir fukara insanlar evde kalıyordu. 2-3 ay boyunca kira vermeyince kapıyı açtık ve böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra çürüyen ceset otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedi bulunan kişinin yaklaşık 3 ay önce öldürüldüğü tahmin ediliyor.


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