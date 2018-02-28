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Batman'da dede sırtında taşımalı eğitim

Batman'da İncirli mezrasında öğrenciler, dereyi dedelerinin sırtında geçerek okula gidiyor. Yakınlardaki köprünün güvensiz olduğunu söyleyen mezra sakinleri yeni köprü istiyor

28 Şubat 2018, Çarşamba 17:16
Batman'da dede sırtında taşımalı eğitim
Batman'daki Tosunpınar Köyü'ne bağlı İncirli mezrasında öğrenciler, okul bitiminde de araçla dere kenarına getirilerek burada kendilerini bekleyen dedeleri tarafından bir kez daha karşıya geçirilip evlerinin yolunu tutuyor.

Bulundukları yere 500 metre mesafedeki köprüyü sallandığı ve güvensiz olduğu için kullanamadıklarını belirten çocuklar, yeni köprü yapılmasını istiyor.

'KÖPRÜ YOK YOLLAR ASFALTLI DEĞİL'

Taşımalı eğitim kapsamında çocuklarını okula gönderdiklerini ve köprüsüz dere nedeniyle servis araçlarının köye ulaşım sağlayamadığını anlatan dede Kemal Perin, “Üç sene önce yolumuz yapıldı. Köprü yok, yollar asfaltlı değil. Taşımalı öğrenci var. Her gün işimi gücümü bırakıp çocukları bu çaydan geçiriyorum. Yeterince zorlanıyoruz" dedi.

'BOĞULURLAR DİYE KORKUYORUZ'

Hayvancılıkla uğraştığını ve gönüllü olarak bu işi yaptığını söyleyen Kemal Pesin şunları kaydetti:

"Sabah geçiriyorum akşam tekrar geçiriyorum. Okuldan çıkınca sabahta yine okula gidince gelip çaydan geçiriyorum. Çay çocukları alıp götürür, boğulurlar diye korkuyoruz. Yetkililerden bir an önce köprü ve yol asfaltlamasını istiyoruz. Beş tane torunum var, diğer çocukları da gönüllü olarak taşıyorum. Çünkü diğer veliler meşgul. Kimisi hayvancılıkla uğraştığı için ilgilenemiyor.”

'DEDEM ÜŞÜYOR'

Kendilerini dereden geçiren dedelerinin üşüdüğünü ve buna çok üzüldüklerini anlatan Gönül Perin, “Dedemiz bizi sudan geçirdiğinde üşüyor ve biz de bu yolda yoruluyoruz. Biz okumak istiyoruz ve eğer köprü olursa bunların hiçbirini yaşamayız. Yetkililerden bir an önce köprü yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

'OKULA GİDEMEZ OLDULAR'

Çocukların yaklaşık 2 kilometre yolu yürüdüğüne dikkat çeken servis şoförü Serkan Perin ise, “Yağmurlu olduğu zamanda ıslanıyorlar. Hastalıklardan dolayı doğru düzgün okula gidemez oldular" açıklamasında bulundu.


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