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Batman'da öldürülen şeyh için 500 metrelik yer sofrası

Batman'da, 12 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen Şeyh Süleyman Bağdu için Zilan Türbesi'nde anma programı düzenlendi. Anmaya gelen konuklar kurulan 500 metrelik yer sofrasında yemek yedi.

Batman'da öldürülen şeyh için 500 metrelik yer sofrası
Şeyh Süleyman Bağdu'nun ölümünün 12'inci yıl dönümünde Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde kurulan 500 metrelik sofra kuruldu. Binlerce kişi etkinliği katılmak için Türkiye'nin çeşitli kentlerinden geldi. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, şeyhin vefatının 12’nci yıl dönümü dolayısı ile bugün bir mevlit verildiğini söyledi.


SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ


Batman'da 30 Ocak 2006'da silahlı saldırıya uğrayan Şeyh Süleyman Bağdu hayatını kaybetmiş, Şerif Kaplan ve Selim Bağdu yaralanmıştı.


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