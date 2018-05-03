Batman Gercüş'te otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. 

Batman Gercüş'te otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı
Batman’dan Mardin’e istikametine giden Taner Güler (24) idaresindeki 01 AH 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Yol kenarındaki bulunan tarlanın tellerinde durabilen otomobilde sürücü ile birlikte Hüseyin Güler (21) ve Ayhan Sidal (48) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ambulansının olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Durumu ağır olan kadın Ayhan Sidal, Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı. 

İHA


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