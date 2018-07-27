Batman il sınırının değiştirilmesi için kampanya!

Uluslararası kampanya platformu Change.Org’da Batman ile ilgili ilginç bir kampanya başlatıldı. Platformda kampanya başlatan Kemal Atakan Kırca, Batman Valiliği’ne gönderilmek üzere Batman’ın il sınırının dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakteri Batman’ın (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesini istedi.

Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan kampanya şuana kadar 2 binden fazla kişi tarafından imzalandı.

Kampanyada Batman il sınırının şu şekilde değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.