Batman'da feci kaza! Minibüse çarpıp iş yerine girdi: 2 yaralı

Batman'da feci kaza! Minibüse çarpıp iş yerine girdi: 2 yaralı Batman’da seyir halindeki yolcu minibüsüne çarpan resmi plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.