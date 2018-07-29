Batman'da feci kaza! Minibüse çarpıp iş yerine girdi: 2 yaralı
Batman’da seyir halindeki yolcu minibüsüne çarpan resmi plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ahmet Arif Bulvarı ilçe otogarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 72 EE 067 plakalı resmi araç, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan iş yerine girdi. Kazada şans eseri ölen olmazken, yaralanan 2 kişi Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İHA