Merkeze bağlı Suçeken köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Abdurrahman Yılmaz (49) olay yerinde yaşamını yitirdi, İhsan Alkan ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İhsan Alkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.