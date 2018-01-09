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Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu vefat etti

Batman'da birçok alanda faaliyet yürüten iş adamı Necat Nasıroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu vefat etti
Necat Nasıroğlu bir süredir çeşitli rahatsızlıklarından dolayı tedavi görüyordu.

Evinde olduğu bir sırada geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan Nasıroğlu’na burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 77 yaşında hayatını kaybeden Nasıroğlu, evli ve 8 çocuk babasıydı.


NECAT NASIROĞLU KİMDİR?


1940 yılında Batman Merkez’e bağlı Kayabağ köyünde doğan Necat Nasıroğlu, ilkokul eğitimini Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyünde tamamladı. Babasına ait tarlalarda uzun süre tarımla uğraşan Nasıroğlu, askerliğini yaptıktan sonra TPAO’ya işçi olarak girdi. 2 sene kadar işçi olarak çalışan Nasıroğlu, aldığı kamyonlarla nakliye işine atıldı. Kurduğu FER-NAS şirketler grubu ile birçok ülkede Nakliye Lojistik ve İnşaat hizmeti veren Nasıroğlu, bugün yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam etmektedir.

 


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