Battal Durusel kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın ilk şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan ve aynı zamanda Milli Takım forması da giyen Battal Durusel, bugün hayata gözlerini yumdu. Basketbolu bıraktıktan sonra uzun süre kulübünde merajerlik de yapan eski efsanevi basketbolcu hakkında Beşiktaş Kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.

BATTAL DURUSEL KİMDİR?

1945 doğumlu Battal Durusel, Türk eski millî basketbolcudur. Beşiktaş'ın efsane basketbolcularındandı.

Battal Durusel, 1968-69 Türkiye Basketbol Ligi sezonundan itibaren Beşiktaş forması altında mücadele etmeye başlamıştır. Beşiktaş erkek basketbolunun altın çağını yaşadığı dönemde, kaptan Ateş Çubukçu, Fehmi Sadıkoğlu, Abdullah İnce, Tom Davis, Hurşit Baytok, Osman Kerimol, Ahmet Kurt ve Erman Kunter gibi basketbolcularla birlikte takımın önemli isimlerinden birisi olmuştur. 1970-71 sezonunu Altınordu'da geçirmiş, ardından bir sezon sonra tekrar Beşiktaş'a dönmüştür. 1977-78 sezonuna kadar aralıksız olarak Beşiktaş forması giydikten sonra, Taçspor'a transfer olmuş ve iki sezon sonra Beşiktaş'a 1980-81 sezonunda dönmüştür. İki sezon daha Beşiktaş formasını giymiştir.

Beşiktaş'ın lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı, 1974-75 sezonunda takımda yer almış ve efsane kadronun bir parçası olmuştur.